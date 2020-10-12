В Кузбассе месяц ищут пропавшего мужчину

В Кузбассе месяц ищут пропавшего мужчин. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

На протяжении целого месяца в Кузбассе идет поиск 57-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Мужчина пропал 15 сентября.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз 57-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого видели 15 сентября 2020 года. с тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зелено-голубые.

Предположительно, в день исчезновения он был одет в серую ветровку, темно-синее трико, черные резиновые тапки.

Если вам известно местонахождение Сергея Дурьева или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно о телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.