На главной площади Новокузнецка появился скейт-парк. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В первые дни октября в Новокузнецке появился новый скейт-парк. Его установили на Площади общественных мероприятий.

Еще год назад на Площади общественный мероприятий в Центральном районе планировали установить площадку для скейтбордистов, велосипедистов и поклонников роликов и самокатов. Однако коронавирус внес свои коррективы в планы, и скейт-парк на главной площади города начали монтировать лишь в последние дни сентября.

Сейчас площадка уже готова и, несмотря на то, что не было торжественного открытия, на ней уже вовсю катаются дети и подростки. Горки, перила, радиусные фигуры и памп-треки пользуются популярностью, несмотря на далеко не летнюю погоду. К слову, старые металлические фигуры памп-трека по-прежнему находятся на площади - и так же востребованы.

Дети и подростки осваивают новый парк даже в непогоду Фото: Екатерина РОМАНОВА

Впрочем, в конце недели у поклонников активного образа жизни будет шанс накататься вдоволь: в регион вернется тепло до +13 градусов!

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