Причину сильных туманов в Кузбассе объяснили синоптики Фото: Мария КОЛОСОВА

Туманный вечер и туманное утро выдались в Кемерове в воскресенье и в понедельник. Синоптики объяснили природу этого явления.

Вечером в воскресенье кемеровчане были удивлены опустившимся на город туманом. Синоптики Кемеровского гидрометцентра ответили на вопрос, почему он возник в непривычное время суток.

- Причиной туманов стала сильная влажность. И атмосфера, и почва перенасыщены влагой, при этом по ночам температура воздуха опускается ниже нуля, - прокомментировали в пресс-службе Гидрометцентра. - Сейчас же в регион началось натекание теплого воздуха, и его столкновение с остывшей почвой и дало туман.

Специалисты отметили, что подобное явление типично для октября, в данном случае это - лишь проявление обычной осенней погоды. А то, что туман появился вечером, зависело лишь от того, когда теплый воздух столкнулся с влажной холодной землей.

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