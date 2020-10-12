Маршрутка врезалась в легковушку в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ и отечественного легкового автомобиля произошло в Кемерове. Это случилось вечером 11 октября.

Очевидцы сняли последствия ДТП и поделились кадрами в соцсетях. На снимках видно, что столкновение произошло на перекрестке улицы Нахимова, прямо возле светофора. По данным кемеровской Госавтоинспекции, это случилось в 21.30 неподалеку от дома № 246б. Позже водитель автобуса пояснил, что попросту не заметил легковой автомобиль.

- По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ при повороте на улицу Нахимова не убедился в безопасности маневра, - сообщили подробности в отделе пропаганды. - В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗа получил травмы, был госпитализирован. Сейчас он находится на стационарном лечении.

В автобусе на момент столкновения пассажиров не было.

В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о том, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, следовать указаниям знаков и светофоров, а также учитывать погодные условия при движении.