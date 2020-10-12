Еще четыре кузбассовца с подтвержденным коронавирусом умерли
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вновь в Кузбассе выросло число смертей среди пациентов с коронавирусом. На утро 12 октября стало известно еще о четырех случаях летального исхода.
По данным оперативного штаба, на утро 12 октября число умерших пациентов, у которых ранее подтвердился ковид, достигло 149 случаев: за минувшие сутки стали известно о еще четырех случаях смерти.
У женщины 1938 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезни Паркинсона, ожирения 2-й степени.
У мужчины 1958 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни.
У мужчины 1974 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
У женщины 1956 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета.
Отметим также, что в общей сложности число заболевших составило 12 069 человек. О последних 179 случаях заболевания стало известно утром 12 октября.
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