Еще четыре кузбассовца с подтвержденным коронавирусом умерли Фото: Иван МАКЕЕВ

Вновь в Кузбассе выросло число смертей среди пациентов с коронавирусом. На утро 12 октября стало известно еще о четырех случаях летального исхода.

По данным оперативного штаба, на утро 12 октября число умерших пациентов, у которых ранее подтвердился ковид, достигло 149 случаев: за минувшие сутки стали известно о еще четырех случаях смерти.

У женщины 1938 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезни Паркинсона, ожирения 2-й степени.

У мужчины 1958 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни.

У мужчины 1974 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1956 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета.

Отметим также, что в общей сложности число заболевших составило 12 069 человек. О последних 179 случаях заболевания стало известно утром 12 октября.

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