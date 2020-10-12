Россельхозбанк выпустит карты с региональными продуктовыми брендами

Также Банк выпустит карты с изображением региональных брендов. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина 8 октября в рамках главного аграрного события года – выставки «Золотая осень» в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян.

«На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она «Загляните на огонёк», и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Прекрасный пример такого бренда – огуречное варенье, которым славится одна из самых красивых деревень России – Вятское в Ярославской области. Вятские огурцы выращиваются под открытым небом на черноземной почве без полива, их вкус и старинные рецепты приготовления известны далеко за пределами региона. Другой пример – соль из города Старая Русса в Новгородской области. Как и тысячу лет назад, ее получают выпариванием воды из уникальных старорусских минеральных источников. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты», – сказала Ирина Жачкина.

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