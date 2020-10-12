Какой кузбасский город лидирует по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе тесты на коронавирус оказались положительными сразу у 179 человек. Значительная часть – 49 человек – проживают в одном городе.

Антилидером по числу заболевших коронавирусом за минувшие сутки оказался Новокузнецк. Здесь диагноз подтвердился сразу у 49 человек. Общее число заболевших – 2477. Близлежащий Прокопьевск на втором месте по числу заболевших: 28 человек, а в Прокопьевском муниципальном округе – один.

В Киселевске и Гурьевском муниципальном округе – по 15 новых заболевших. В Осинниках – у 14 человек подтвердился диагноз.

В Кемерове – 12 новых заболевших. В общей сложности с начала пандемии диагноз подтвердился у 2681 человек.

В Белове за сутки число заболевших увеличилось на 10 человек, а в Беловском муниципальном районе – на два.

В Таштагольском муниципальном районе COVID-19 подтвердился у девяти человек, в Ленинске-Кузнецком – у восьми человек.

В Юрге – семеро новых заболевших, в Юргинском муниципальном округе – один.

В Мысках коронавирус подтвердился у троих горожан, в Топкинском муниципальном округе – у двоих. Еще по одному заболевшему в Анжеро-Судженске, Калтане и Междуреченске.