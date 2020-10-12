Россельхозбанк расширяет проект «Школа фермера» в 2021 году

Об этом сообщила директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина 9 октября на крупнейшем аграрном форуме года – выставке «Золотая осень» в Москве.

Старт «Школе фермера» дали заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов 1 сентября. «Школа фермера» – это образовательный проект, цель которого – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. Это первая в России площадка, объединившая возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров в подготовке профессиональных кадров для сельского хозяйства.

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