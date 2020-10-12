В Кузбассе ожидается аномально теплая погода с середины октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе, как и в целом по стране, с середины октября ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, вторая декада месяца будет аномально теплой.

- Аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, - отметил он.

По словам Романа Вильфанда, некоторые регионы удивят особо. Например, в всегда холодной Якутии по северу дневные отметки поднимутся выше нуля и превысят норму на восемь-десять градусов, что является редкостью для октября.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» писала о том, что в Кузбасс придет аномальное тепло - до +13 градусов. Потеплеет уже к концу этой недели.

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