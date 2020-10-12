В День сельхозработника Россельхозбанк назвал самые востребованные профессии в АПК

Выход рейтинга приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

Первое место в перечне самых востребованных специалистов заняли трактористы. Вакансии по этой специальности составляют более 17 процентов от общего числа представленных на платформе «Свое. Фермерство». Зарплаты трактористов могут достигать 75 тысяч рублей в месяц.

Второе и третье место делят агрономы и операторы машинного доения. Эти вакансии составляют порядка 10% от общего числа, а ежемесячные зарплаты специалистов - около 100 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.

На четвертом и пятом местах расположились зоотехники и животноводы (около 7 процентов). Зарплаты этих специалистов могут достигать 80 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

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