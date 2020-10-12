Кузбасс, Алтай, Хакассию и Красноярский край соединит федеральная трасса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Сергей Цивилев сообщил о том, Кузбасс приступил к реализации проекта по созданию новой федеральной трассы. Благодаря этому, сразу пять регионов будут соединены воедино.

Транспортная доступность сразу пяти сибирских регионов – Алтайского края и республики Алтай, Красноярского Края и Хакассии, а также Кузбасса сделает Сибирь привлекательной для туристов, даст новый толчок развитию регионов. Попытки построить такую дорогу предпринимались давно, но в одиночку каждый регион не сможет справиться с таким масштабным проектом, нужна совместная работа.

- Этот проект, чтобы связать воедино Кузбасс, Алтай, Алтайский край, Хакасию, Красноярский край и дальше выйти к Монголии, Китаю. Мы подписали с главами соглашение о его совместной реализации. Все, что касается нас, на нашей территории мы готовы полностью выполнять. Определенные элементы этой дороги мы уже сейчас начинаем делать, - отметил Сергей Цивилев.

Специалисты уже приступили к разработке обоснования инвестиций в проект. О точных сроках строительства пока не упоминается.