Синоптики сообщили о потеплении до +12 градусов в Кузбассе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили о потеплении в Кузбассе до +12 градусов. Воздух в регионе прогреется уже к середине недели.

Во вторник, 13 октября, ночью ожидается 0…+5 градусов, днем потеплеет до +6…+11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В среду ночью столбики термометров покажут -2…+3 градуса, днем снова будет +6…+11 градусов. Ветер скорости и направления не изменит. Также пройдут небольшие, ночью по югу умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В четверг ночью ожидается 0…+5 градусов, днем температура повысится до +7…+12 градусов. Порывы западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, а днем 8-13 метров в секунду. Вновь пройдут дожди с мокрым снегом.

В пятницу, 16 октября, ночью прогнозируется -2…+3 градуса, днем потеплеет до +2…+7 градусов. Западный ветер разовьет скорость 4-9 метров в секунду, временами ожидаются порывы до 14 метров. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. На дорогах местами гололедица.

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