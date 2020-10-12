Заболевших в Кузбассе меньше: при передаче данные произошла ошибка Фото: Иван МАКЕЕВ

В данные статистики по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе закралась ошибка. Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, реальное число заболевших оказалось меньше, чем об этом сообщалось ранее.

- По информации Роспотребнадзора, 11 октября при передаче сведений в оперативный штаб произошла техническая ошибка. Число заболевших по состоянию на 11 октября 2020 составило 11 878, за сутки - 178, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Таким образом, по уточненным данным, число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 12 октября составило 12 057 человек, а не 12 069, как сообщалось ранее.