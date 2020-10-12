ГИБДД Кузбасса: В регион идет мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ГИБДД Кузбасса предупреждает о том, что в регион идет мокрый снег и штормовой ветер до 20 метров в секунду. В ведомстве призывают водителей быть внимательными на дорогах.

Во вторник, 13 октября, ночью по области ожидается температура 0... +5, местами до -5, днем +6… +11, по северу 0… +5. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В среду ночью температура составит -2.. +3, днем +6... +11, также ожидаются небольшие, ночью по югу умеренные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер будет дуть с порывами до 16 метров в секунду.

В четверг, 15 октября, ночью ожидается 0… +5, днем +7… +12, прогнозируется ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью по востоку местами небольшие осадки, днем небольшие дожди.

В пятницу, 16 октября, ночью температура составит -2… +3, днем +2… +7. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.

- В ночные и утренние часы на загородных участках дорог в связи с низкой температурой и осадками возможны гололедные явления, особенно на мостах и путепроводах, - добавили в ведомстве. - В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасного скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.

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