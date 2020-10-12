В Кузбассе медведи вышли из тайги к людям. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

В Кузбассе замечены медведи, которые вышли из тайги к людям. В связи с этим власти просят жителей быть осторожными.

Информация о приходе хищников появилась в официальной группе администрации Междуреченска в социальных сетях. Мэрия обратилась к жителям двух поселков.

«Жителей Сыркашей и Таежки просят быть осторожными! – написано в сообщении. - Уже два раза из тайги выходили медведи, разоряли ульи на территориях домов. Сейчас охотоведы ждут решения департамента лесного хозяйства. Рассматриваются варианты, как напугать мишек и заставить их вернуться в тайгу».

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