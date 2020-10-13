Сергей Цивилев сообщил, как будет решать проблему очередей в поликлиниках. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, как будет решать проблему больших очередей в поликлиниках. Он лично оценил ситуацию в одном из медучреждений Кемерова.

Глава региона внепланово посетил поликлинику №5 областного центра. А после сообщил, что в работу медучреждений будут внесены коррективы. Прежде всего, врачам передадут 170 дополнительных машин, а рядом с поликлиниками развернут мобильные пункты ожидания приема. Также часть работы будут выполнять студенты-медики.

-Люди с температурой и кашлем не должны стоять в очередях по 5-6 часов в ожидании приема. Но именно такую картину я сегодня увидел в кемеровской поликлинике №5. Там в душном помещении находились более сотни человек. Такие пациенты должны получать медицинскую помощь на дому, но у поликлиник не хватает машин для выездов. Поэтому мы приняли срочное решение перебросить в медучреждения Кузбасса транспорт целого ряда предприятий — государственных, муниципальных и частных. Всего врачам передадут 170 машин, - сообщил Сергей Цивилев.

Дополнительную технику получат наиболее загруженные поликлиники в разных городах и районах.

Также губернатор подчеркнул, что необходимо рассредоточить пациентов, чтобы они не заражали друг друга во время ожидания визита к врачу. Поэтому при самых загруженных больницах будут работать мобильные обогреваемые пункты МЧС. Пять таких появятся в Кемерове, четыре — в Новокузнецке.

И с учетом того, что врачи поликлиник сейчас сильно загружены, что нет времени на плановые приемы, им в помощь отправят около 1000 студентов-медиков.

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