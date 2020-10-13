В Кузбассе женщина нашла труп сына во дворе у соседа Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Кузбассе мать обнаружила труп пропавшего сына на соседском участке. До этого несколько дней он не появлялся дома.

Как рассказали следователи, в апреле жительница Юргинского района начала сама искать сына, который уже несколько дней не появлялся дома. И нашла – в надворной постройке в одного из соседских домов. При этом было очевидно, что умер мужчина не своей смертью. При этом 51-летний хозяин участка утверждал, что пропавшего у него не было. Женщина не поверила и вызвала полицию. В результате совместной работы следователей и сотрудников полиции были получены неопровержимые доказательства причастности 51-летнего мужчины к смерти потерпевшего. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал.

-Задержанный выдвигал версию, что орудие преступления – нож со следами крови, который обнаружили у него в доме, ему подбросили. А обувь потерпевшего последний оставил сам, когда ранее приходил к нему в гости. Однако в ходе предварительного следствия данные версии были опровергнуты,- рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В ходе предварительного следствия обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.

Сейчас уголовное дело вместе с собранными доказательствами передано на рассмотрение в суд.