Двух женщин сбили на пешеходных переходах в Кемерове Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За один вечер в Кемерове произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Оба попали под колеса машин, правда, в разных местах.

49-летняя жительница Кемерова переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Сибиряков-Гвардейцев около 19.00. Водитель автомобиля Nissan Tiana по каким-то причинам не пропустил ее и совершил наезд. Женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

Через полтора часа 40-летняя женщина переходила дорогу на проспекте Ленина. Она дождалась разрешающего сигнала светофора, ступила на проезжую часть – и оказалась сбита автомобилем Chevrolet Aveo. Ей также оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Отметим также, что за 9 месяцев 2020 года в Кемеровской области зарегистрировано 484 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них 59 человек погибли, 444 получили травмы различной степени тяжести.