Подтвердилась смерть еще четырех пациентов с коронавирусом в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 13 октября подтвердилась смерть еще четырех пациентов с коронавирусом в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Согласно официальной сводке, у мужчины 1968 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита. У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, кардиосклероза.

У мужчины 1974 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения.

У женщины 1957 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 176 человек, их общее число с начала пандемии достигло 12 233. Также выздоровели еще 77 пациентов, а всего с середины марта - 8247 человек.

- Итого медицинскую помощь получают 3833 больных коронавирусом, - добавили в оперштабе. - Под медицинским наблюдением находятся 3263 человека.

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