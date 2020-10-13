Подтвердилась смерть еще четырех пациентов с коронавирусом в Кузбассе
Фото: Иван МАКЕЕВ
На утро 13 октября подтвердилась смерть еще четырех пациентов с коронавирусом в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб области.
Согласно официальной сводке, у мужчины 1968 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита. У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, кардиосклероза.
У мужчины 1974 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения.
У женщины 1957 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 176 человек, их общее число с начала пандемии достигло 12 233. Также выздоровели еще 77 пациентов, а всего с середины марта - 8247 человек.
- Итого медицинскую помощь получают 3833 больных коронавирусом, - добавили в оперштабе. - Под медицинским наблюдением находятся 3263 человека.
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