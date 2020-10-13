Еще у 176 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 176 человек. Таким образом, общее количество заболевших с середины весны достигло 12 233 человек.

Также 77 пациентов выписаны из больниц. Всего от коронавируса вылечились уже 8247 человек.

К сожалению, вновь выросла статистика летальных случаев. За сутки скончались еще четыре человека. У мужчины 1968 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита.

У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, кардиосклероза.

У мужчины 1974 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения.

У женщины 1957 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 3833 больных коронавирусом.

Под медицинским наблюдением находятся 3263 человека.

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