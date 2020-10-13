Руководитель кузбасского предприятия наворовал на 600 тысяч рублей. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области.

Теперь уже бывший руководитель ремонтного предприятия похищал комплектующие. За три недели он успел трижды сделать это.

В июле 2020 сотрудники транспортной полиции установили, что 29-летний руководитель ремонтного предприятия нечист на руку. Мужчина должен был следить за запасами металлических изделий на предприятии по ремонту локомотивов, однако делал это по-своему. Он оформлял товарно-транспортную накладную, в которую вносил ложные сведения об отправке ценного груза с ремонтного предприятия на станции Тайга на такое же предприятие в городе Белово.

Комплектующие действительно отгружали со склада, но «ГАЗель» увозила подотчетные детали из черного и цветного металла не в Белово, а к перекупщикам. В конце концов, автомобиль «ГАЗель» был остановлен сотрудниками транспортной полиции.

- В отношении фигуранта следователи Кузбасского ЛУ МВД России возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, ему может грозить наказание до 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО. - Ущерб, причиненный транспортному предприятию, составил почти 600 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения и вынесения приговора.