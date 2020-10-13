Названы территории Кузбасса с новыми больными коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, где за сутки были выявлены новые заболевшие коронавирусом. Инфекция диагностирована еще у 176 человек.

- За прошедшие сутки в Кузбассе зафиксированы 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 42, Междуреченск - 21, Осинники - 17, Ленинск-Кузнецкий - 12, Белово и Киселевск - по 11, Прокопьевск - 10, Анжеро-Судженск и Юрга - по восемь, Мыски - семь, Кемерово - пять, Калтан и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - по три. По два случая выявлено в Березовском, Полысаеве, Новокузнецком и Таштагольском районах, Топкинском и Яйском муниципальных округах. По одному случаю зафиксировано в Беловском и Тисульском районах, Гурьевском, Кемеровском, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах.

Также за прошедшие сутки выписаны 77 пациентов, четверо скончались. Медицинскую помощь получают 3833 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3263 человека.

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