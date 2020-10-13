В Кемерове у женщины с коронавирусом родился ребенок

В Кемерове у женщины с диагнозом «коронавирусная инфекция» родился ребенок. Малышка находится под наблюдением врачей.

Девочка появилась на свет в перинатальном центре Кузбасской клинической больницы имени Беляева утром 13 октября.

«Мама и папа новорожденной - пациенты нашего инфекционного госпиталя, встречали новорожденную мама с папой тоже вместе - роды были партнерскими», - сообщают сотрудники на официальной странице медучреждения в Instagram.

Отмечается, что девочка появилась на свет раньше положенного срока, на 37-й неделе, однако ее оценка составила сразу девять баллов. Вес малышки - 2,75 килограмма, рост - 50 сантиметров. Сейчас новорожденная девочка находится под наблюдением врачей в отдельном педиатрическом боксе.