Сеть подпольных казино в Кузбассе обнаружили силовики

Сеть подпольных казино в Кузбассе и Красноярском крае обнаружили силовики. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Предположительный доход от электронных игр в сети подпольных казино превысил 117 миллионов рублей, а вовлечены в эту сеть оказались Красноярский край и Кузбасс.

- По предварительной версии следствия, 37-летний житель Красноярска в 2018-2020 годах организовал устойчивую преступную группу из 22 человек. На протяжении почти двух лет была создана сеть традиционных компьютерных залов в Красноярском крае и в Кемеровской области, а также электронные игры под видом букмекерской деятельности одной из компаний, - приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

В отношении 37-летнего обвиняемого возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и незаконных азартных игр. Остальные участники, которым от 22 до 37 лет, подозреваются в незаконном проведении азартных игр. По данным МВД, к играм допускались только постоянные клиенты, а организаторы постоянно меняли адреса ведения деятельности.

К слову, представители группы промышляли не только азартными играми. В игровых залах и дома у них изъяли игровое оборудование, наркотики, деньги. У одного из членов сообщества, занимавшего руководящую должность, изъяли семь миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для 21 участника группировки. Еще двое скрываются от правосудия.