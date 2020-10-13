Новосибирец с канцелярским ножом напал на кузбассовца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Канцелярский нож в руках уголовника превратился в грозное оружие. Им он ранил своего коллегу.

Двое коллег - кузбассовец и житель Новосибирской области - находились в гостинице, когда решили устроить застолье. Алкоголь разгорячил им кровь и развязал языки. И, в конце концов, мужчины не сошлись во мнениях и поссорились. Конфликт обострялся все сильнее, и в какой-то момент новосибирец взял в руки канцелярский нож и напал на оппонента.

Удар пришелся по лицу. Потерпевший вскоре обратился за помощью к врачам, а те вызвали на место происшествия стражей порядка. Потерпевшего же доставили в больницу.

- Росгвардейцы задержали подозреваемого с признаками алкогольного опьянения в одном из гостиничных номеров. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.