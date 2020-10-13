В Кузбассе за получение взяток осудили лесничего Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Кузбассе главный лесничий Крапивинского района осужден за получение взяток. Также ведется разбирательство в отношении лиц, которые их давали.

Как постановил суд, мужчина, к которому граждане обращались с просьбами о скорейшем исполнении тех или иных услуг, и так входящих в его служебные обязанности, демонстрировал на листе бумаге номер своей банковской карты и сообщал гражданам сумму перевода. При его поступлении услуга оказывалась без каких-либо препятствий.

Рассмотрев все материалы уголовного дела, суд признал мужчину виновным и назначил условный срок в виде трех лет и трех месяцев и штраф в размере 60 тысяч рублей. Также лесничий лишен права в течение двух лет и десяти месяцев занимать должности на государственной службе.

- Также конфисковано имущество, приобретенное осужденным на средства, полученные в качестве взятки, на принадлежащую ему недвижимость наложен арест, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, осуществляется уголовное преследование и в отношении лиц, которые передали взятки начальнику лесничества.