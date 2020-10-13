После смертельного ДТП кузбассовец сбежал с места аварии. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser спровоцировал смертельное ДТП, а потом скрылся. Мужчину пришлось разыскивать сотрудникам полиции.

ДТП, один из участников которого скончался на месте, произошло на улице Базарной в Калтане 10 октября 2020 года. Водитель внедорожника не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2110, который двигался по главной дороге. Машины столкнулись, и 38-летний водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте.

Водитель внедорожника не стал дожидаться инспекторов ДПС, а скрылся с места ДТП. Впрочем, долго прятаться у него не получилось: вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. И оказалось, что 30-летнему водителю действительно есть чего бояться: ранее его уже лишали водительских прав за нетрезвую езду.

- Следователем ОМВД России по городу Калтану в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.