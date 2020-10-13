Центр Кемерова остался без света Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Днем во вторник, 13 октября, центр Кемерова остался без света. Об этом сообщают очевидцы.

По словам одного из горожан, встали троллейбусы на проспекте Советском, нет электричества в зданиях по улице 50 лет Октября.

- Жена с ребенком приехали в областную стоматологию, а там нет света, попасть на прием не удалось, - сообщает мужчина.

Еще один очевидец рассказал, что отключено электричество на улицах Красноармейской и Весенней, не работают светофоры на дорогах.

В социальных сетях произошедшее тоже не оставили без внимания. Пользователи одного из городских пабликов сообщают, что электричества нет на площади Пушкина и улице Арочной, а вот на улице Дзержинского все в порядке. Некоторые комментаторы предположили, что где-то произошла авария.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

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