На Кемеровской ГРЭС произошла авария Фото: Кирилл ЧАЩИН

На Кемеровской ГРЭС произошла авария. Без электричества днем во вторник, 13 октября, остался весь центр города.

Стала известна причина отключения электричества в центральной части Кемерова днем во вторник, 13 октября. Ситуацию прокомментировали энергетики.

- Около 14 часов Кемеровская ГРЭС прекратила подачу электроэнергии в сеть, в результате чего практически вся центральная часть Кемерова оказалась без электричества, - сообщили в пресс-службе СГК. - Причина связана с коротким замыканием на высоковольтном оборудовании и действием автоматических систем защиты, которые отключили работу генерирующего оборудования электростанции. В настоящее время идет перезапуск и восстановление нормативных параметров работы.

Сейчас специальная комиссия выясняет причины инцидента. Она сформирована из числа руководителей СГК и надзорных органов. На электростанции повреждений и пострадавших нет.

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