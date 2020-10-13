Западный ветер принесет в Кузбасс тепло до +11 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 14 октября. Западный ветер принесет в регион тепло до +11 градусов.

Ночью по области прогнозируется -2… +3 градуса, днем воздух прогреется до +6… +11. Будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду ночью с порывами до 13 метров и 5-10 метров в секунду днем с порывами уже до 15 метров. Будет облачно, ночью пройдут небольшие, местами по югу умеренные дожди, днем местами также ожидаются небольшие дожди.

В Кемерове ночью 14 октября столбики термометров покажут 0… +2 градуса, днем ожидается +4… +9 градусов. Ожидается облачная погода с небольшим дождем.