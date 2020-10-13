В Кемерове начали восстанавливать энергоснабжение после отключения света Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове начали постепенно восстанавливать энергоснабжение после отключения света. Без него во вторник, 14 октября, остался Центральный район города.

- По состоянию на 15.00 начинается поэтапное подключение электроэнергии в центральной части города Кемерово, - сообщили в пресс-службе СГК. - Полностью восстановить электроснабжение планируется к 15.30. На Кемеровской ГРЭС специалисты продолжают подъем генерирующего оборудования до нормативных параметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кемеровской ГРЭС произошла авария

На Кемеровской ГРЭС произошла авария. Без электричества днем во вторник, 13 октября, остался весь центр города. (подробности)

Центр Кемерова остался без света

Днем во вторник, 13 октября, центр Кемерова остался без света. Об этом сообщают очевидцы. (подробности)