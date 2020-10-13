К кемеровской горбольнице №3 выдвинут резервный источник электроснабжения. Фото: 2GIS Кемерово

К кемеровской горбольнице № 3 выдвинут резервный источник питания, пока в городе восстанавливается электроснабжение. Второй направят к администрации правительства Кузбасса.

- Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь организовывают выдвижение двух резервных источников электроснабжения общей мощностью 600 кВт. В случае необходимости они обеспечат электроснабжение зданий администрации правительства Кузбасса и городской больницы № 3 областного центра, - сообщают энергетики.

Напомним, что подача электричества потребителям центральной части города была прекращена во вторник, 14 октября, около 14.00 из-за аварии на Кемеровской ГРЭС. С 15.00 энергетики начали поэтапное подключение потребителей.

- Энергетики совместными усилиями стараются как можно скорее вернуть свет центру Кемерова, - подчеркнули в Кузбасском филиале Россети Сибирь.

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