Кузбасс получит более 27 миллионов рублей на жилье для ветеранов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбасс получит более 27 миллионов рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Деньги на эти цели выделит Правительство России.

В распоряжении, которое 10 октября подписал, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, говорится, что на обеспечение ветеранов жильем будет выделено более миллиарда рублей. Деньги поступят в 65 регионов.

«Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий», - говорится в документе.

Из общей суммы Кузбасс получит 27 миллионов 335,6 тысячи рублей.

Напомним, что в апреле на обеспечение ветеранов войны жильем Правительство РФ выделяло более 350 миллионов рублей, благодаря чему его получили более 200 человек.