Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Кузбасс получит более 27 миллионов рублей на жилье для ветеранов

Деньги выделит Правительство России
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Кузбасс получит более 27 миллионов рублей на жилье для ветеранов

Кузбасс получит более 27 миллионов рублей на жилье для ветеранов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбасс получит более 27 миллионов рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Деньги на эти цели выделит Правительство России.

В распоряжении, которое 10 октября подписал, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, говорится, что на обеспечение ветеранов жильем будет выделено более миллиарда рублей. Деньги поступят в 65 регионов.

«Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий», - говорится в документе.

Из общей суммы Кузбасс получит 27 миллионов 335,6 тысячи рублей.

Напомним, что в апреле на обеспечение ветеранов войны жильем Правительство РФ выделяло более 350 миллионов рублей, благодаря чему его получили более 200 человек.