Горняк из Кузбасса стал добровольцем при испытаниях вакцины от коронавируса. Фото: кадр видео "Первого канала"

Горняк из Кузбасса стал одним из добровольцев при испытаниях вакцины от коронавируса. Они проходят в Новосибирске.

В России начали испытывать уже третью вакцину от коронавируса, которая разработана в Центре имени Чумакова в Новосибирске. Для этого отобрали 15 добровольцев разного возраста и профессий. Одним из них стал Павел, который приехал из Кузбасса и работает горным мастером на разрезе.

- Страшно не было, было интересно. Я считаю, что помогаю бороться с этим вирусом, тестируя эту вакцину. Кто, если не я? - цитирует молодого человека «Первый канал».

Для добровольцев в центре созданы все необходимые условия. Они живут в двухместных палатах, организовано пятиразовое питание, есть Wi-Fi, телевизор, настольные игры.

- Добровольцы перенесли первую вакцинацию все очень хорошо. Никаких ни общих, ни системных, ни местных реакций не наблюдалось, - сообщила Наталья Рындюк, заместитель начальника медико-санитарной части № 163.

Через две недели вакцину введут повторно, а еще через день выпишут и будут наблюдать уже амбулаторно.