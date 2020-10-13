Свет вернулся в дома кемеровчан Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В дома кемеровчан вернулся свет, который в обед во вторник неожиданным образом пропал. Сейчас электроснабжение центральной части города полностью восстановлено.

По сообщению информационно-диспетчерского Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, в Центральном районе Кемерова электроснабжение восстановлено в полном объеме в 17.00. На восстановление специалистам понадобилось 2 часа 52 минуты.

Напомним, об отключении электроэнергии горожане начали сообщать около 14.00 днем 13 октября - свет отсутствовал в жилых и административных зданиях, не работали светофоры, встали троллейбусы.

Как позже стало известно, причина отключения электроэнергии была связана с коротким замыканием на высоковольтном оборудовании Кемеровской ГРЭС и действием автоматических систем защиты, которые отключили работу генерирующего оборудования электростанции. Энергетики оперативно приступили к перезапуску и восстановлению нормативных параметров работы.

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