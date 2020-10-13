ГИБДД Кузбасса советует водителям срочно переобуться
Фото: Александр ГЛУЗ
ГИБДД Кузбасса советует водителям срочно переобуться. Из-за сложной погоды уже пора готовить автомобили к зиме.
Как отметили в ведомстве, обильные осадки и перепады температур, а также заморозки приводят к возникновению гололеда ночью и утром. Поэтому самое время сменить летние шины на зимние. Также стоит уделить внимание и техническому состоянию автомобиля, которое также влияет на безопасность движения. Инспекторы дают следующие советы:
- Проверьте подвеску автомобиля, в том числе развал-схождение колес. Автопроизводители рекомендуют делать данную процедуру не только при ремонте элементов подвески, но и при замене колес.
- Проверьте исправность рулевого управления и тормозной системы.
- Уделите внимание исправности световых приборов, стеклоочистителей, системы отопления.
- Проверьте аккумулятор и исправность электроприборов.
Также специалисты советуют приучить себя и к зимнему стилю вождения. На мокрой, заснеженной или обледенелой дороге необходимо избегать резких маневров, резкого ускорения или торможения. При выборе скорости следует учитывать не только действующие ограничения, но и дорожные и погодные факторы.
- Помните о том, что на скользкой дороге увеличивается тормозной путь, что следует учитывать при выборе дистанции до впередиидущих транспортных средств, - добавили в ведомстве.