Кузбассовцам разрешили ходить в соляные пещеры и на массаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений в Кузбассе.

Одно из ограничений, снятых в области, касается работы сферы красоты и здоровья. Так, теперь жители региона вновь могут посещать косметические и спа-салоны. Также все желающие могут укрепить здоровье в соляных пещерах, массажных салонах, позагорать в соляриях. Кроме того, открываются все прочие объекты, оказывающие подобные услуги.

Напомним, также, согласно подписанному распоряжению, возобновляют работу фуд-корты, бассейны, бани и сауны.

Впрочем, основные требования по-прежнему остаются актуальными: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

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