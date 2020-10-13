Кузбассовцам разрешили ходить в соляные пещеры и на массаж
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений в Кузбассе.
Одно из ограничений, снятых в области, касается работы сферы красоты и здоровья. Так, теперь жители региона вновь могут посещать косметические и спа-салоны. Также все желающие могут укрепить здоровье в соляных пещерах, массажных салонах, позагорать в соляриях. Кроме того, открываются все прочие объекты, оказывающие подобные услуги.
Напомним, также, согласно подписанному распоряжению, возобновляют работу фуд-корты, бассейны, бани и сауны.
Впрочем, основные требования по-прежнему остаются актуальными: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
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