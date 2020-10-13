Работа ночных клубов и дискотек в Кузбассе по-прежнему под запретом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе по-прежнему остается под запретом работа ночных клубов и дискотек. Продлили и решение об изоляции дома пенсионеров от 65 лет и старше.

Во вторник, 13 октября, было опубликовано очередное распоряжение об отмене ограничительных мер, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым. Как следует из документа, пока под запретом остается работа ночных клубов и дискотек.

Также до особого распоряжение приостановлена работа кружков и секций для пенсионеров, проведение иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения. Они пока будут проходить в дистанционном формате. До 28 октябре продлено решение об изоляции пожилых людей от 65 лет и старше в домашних условиях.

Напомним, что документом сняты ограничения на работу фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах, бассейнов, бань и саун, косметических и массажных салонов, спа.

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