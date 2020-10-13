14-дневную изоляцию отменили для некоторых кузбассовцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе с 13 октября отменяется ряд ограничительных мер. Одна из них касается 14-дневной изоляции для работников некоторых организаций.

Губернатор Кузбасса подписал распоряжение об отмене ряда ограничительных мер. Среди них перевод работы некоторых учреждений на обычный режим.

- Дома ребенка, хосписы, психиатрические учреждения, отделения паллиативной помощи, Центр социальной адаптации населения Кемерова переводятся в обычный режим работы, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - Отменяется 14-дневная изоляция работников данных учреждений.

Напомним, что по-прежнему актуальными остаются ношение масок в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

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