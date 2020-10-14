Кузбассовцев с самодельной базукой поймали возле колонии. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Двоих кузбассовцев, вооруженных самодельной пневматической пушкой, поймали возле стен одного из исправительных учреждений. Они планировали совершить преступление.

Когда злоумышленников задержали, оказалось, что у них за плечами уже есть судимости. В этот же раз они пришли к стенам колонии для того, чтобы отправить «посылку» тем, кто отбывает наказание. Причем задержанные утверждали, что об этом их попросили малознакомые лица в городе Топки.

Самодельная пневматическая пушка была собрана из газового баллона, наполненного воздухом, и приваренной трубой. На «базуке» даже имелся манометр для контроля давления! С помощью этого оружия злоумышленники планировали переправить 10 сотовых телефонов и два зарядных устройства.

- Вес приготовленной к использованию установки превышает 30 килограммов. По предварительной оценке специалиста, дальность выстрела из такой пушки составляет более 150 метров, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области. - Сотовые телефоны находились в баллоне из-под монтажной пены, который и был заряжен в пушку.

Самодельное оружие изъято, злоумышленники задержаны, начата проверка.