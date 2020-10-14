Для кузбассовцев с симптомами ОРВИ заработала горячая линия. ФОТ: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбассовцы, у которых появились симптомы простуды или коронавируса, смогут получить консультацию по телефону. Работать на горячей линии будут студенты-медики.

При появлении симптомов простуды любой кузбассовец может позвонить по телефону горячей линии: она работает круглосуточно и без выходных. При обращении нужно будет сообщить оператору колl-центра место проживания, данные паспорта, номер страхового полиса и СНИЛС, а также рассказать о симптомах. Оператор задаст уточняющие вопросы и сразу передаст информацию о пациенте в поликлинику. После этого терапевт придет к больному и осмотрит его. Если состояние больного не вызывает опасений, он будет лечиться дистанционно.

- Пациенту ежедневно будет звонить робот и задавать определенный перечень вопросов. В зависимости от ответов система автоматически будет определять дальнейшие действия по принципу «светофора»: если симптомы не вызывают тревоги, то данные пациента «окрашиваются» в зеленый цвет и за ним продолжают наблюдать удаленно. Но если в состоянии больного будут замечены отклонения от нормы, данные «краснеют» и с заболевшим незамедлительно связывается врач, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Прием звонков на номер: (384-2) 903-103 ведут 20 студентов-медиков. Дозвониться можно как с городского, так и с мобильного телефона. Пока звонки оплачиваются в соответствии с тарифом мобильного оператора, идет работа по переводу этого номера в бесплатный режим.