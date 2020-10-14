В области учредили новую награду «Заслуженный дорожник Кузбасса». Фото: Пресс-служба АПК

В области учреждена новая награда «Заслуженный дорожник Кузбасса». Постановление об этом во вторник, 13 октября, подписал губернатор Сергей Цивилев.

Как следует из документа, звание «Заслуженный дорожник Кузбасса» с вручением нагрудного знака присваивается работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, внесших значительный вклад в развитие, совершенствование сферы дорожного хозяйства, обеспечение ее стабильной работы, а также высококвалифицированным работникам за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, стаж работы которых в сфере дорожного хозяйства не менее 15 лет и не менее одного года на последнем месте работы.

В год будет вручаться не более 20 таких наград. Сам знак весом 22 грамма выполнен из серебра 925-й пробы и имеет форму пятиугольной звезды, часть звезды позолочена. В центре - круг с рундом и надписью «Заслуженный дорожник Кузбасса». В центральной части круга расположено стилизованное пересечение автомобильных дорог, в центре автомобильных дорог выступает контур Кемеровской области (позолочен), город Кемерово отмечен вставкой из красного фианита.