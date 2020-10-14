В Кемерове построят ледовые городки за 2 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове на строительство ледовых городков планируется потратить более 2 миллионов рублей. Власти города объявили аукцион на портале госзакупок.

Как следует из опубликованной документации, один из новогодних городков расположится в Кировском районе, у спортивного комплекса «Кировец» по улице Ушакова. Исполнителю предстоит построить шесть объектов, в том числе две горки.

Площадь городка составит 1,9 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость работ оценивается в один миллион рублей.

Еще один городок построят на улице Патриотов, 34 на Южном. Здесь должны появиться фигуры Снегурочки и Деда Мороза, композиции со скамейками и горка. Стоимость работ начинается с 1,25 миллиона рублей.