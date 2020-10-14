Фура смяла иномарку на федеральной трассе в Кузбассе. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе на участке федеральной трассы произошла авария - фура буквально смяла иномарку с людьми. В результате один человек скончался на месте.

Как сообщили в областной ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 13 октября, около 14.30 в Тяжинском районе, на 494-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Было предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Mark II потерял контроль над управлением, в результате чего столкнулся с большегрузом МАN TGA 01 с полуприцепом. В результате столкновения пассажир иномарки, 64-летняя пенсионерка, от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Водитель легкового автомобиля, мужчина 63 лет, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве добавили, что за девять месяцев этого года зарегистрированы 829 ДТП, связанных со столкновением транспортных средств. В них 116 человек погибли, 1353 получили травмы различной степени тяжести.