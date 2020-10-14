Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На утро 14 октября стало известно, что в Кузбассе умерли еще четыре пациента с коронавирусом. Это подтвердили в оперативном штабе области.

- У мужчины 1965 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, бронхиальной астмы.

У мужчины 1962 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета.

У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета, нейропатии.

У мужчины 1990 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3-й степени, - сообщил подробности оперштаб.

Также за минувшие сутки заболели 177 человек, общее число зараженных с начала пандемии достигло 12 410 человек. Выписаны 99 пациентов, всего же от коронавируса вылечились 8346 человек.

- Итого медицинскую помощь получают 3907 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением и на домашней изоляции находятся 4209 человек.

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