В каких городах выявлены новые случаи коронавируса в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб области рассказал, в каких территориях за минувшие сутки были выявлены новые случаи коронавируса. Всего в сводку попали 20 городов и районов.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 33, Междуреченск - 25, Кемерово - 24, Киселевск - 20, Прокопьевск - 14, Ленинск-Кузнецкий - 11, Белово и Топкинский муниципальный округ - по восемь, Гурьевский муниципальный округ - семь, Анжеро-Судженск - шесть, Промышленновский муниципальный округ - пять, Тяжинский муниципальный округ - четыре, Новокузнецкий район - три, Мариинский район и Яйский муниципальный округ - по два, еще по одному - в Березовском, Полысаеве, Юрге, Беловском районе и Кемеровском муниципальном округе.

Также на утро 14 октября выздоровели 99 пациентов, всего в Кузбассе за время пандемии вылечились 8346 человек. Скончались 157 человек, в том числе четверо за прошедшие сутки. На лечении находится 3907 заболевших, еще 4209 под наблюдением.

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