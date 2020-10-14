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Коронавирус Covid-19

Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки

Об этом сообщил оперативный штаб
Мария КОЛОСОВА
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Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки

Новокузнецк лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новокузнецк на утро 14 октября снова стал лидером сводки по новым заболевшим коронавирусом. об этом сообщил оперативный штаб области.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 33, Междуреченск – 25, Кемерово – 24, Киселевск – 20, Прокопьевск – 14, Ленинск-Кузнецкий – 11, Белово и Топкинский муниципальный округ – по восемь, Гурьевский муниципальный округ – семь, Анжеро-Судженск – шесть, Промышленновский муниципальный округ – пять, Тяжинский муниципальный округ – четыре, Новокузнецкий район – три, Мариинский район и Яйский муниципальный округ – по два, еще по одному – в Березовском, Полысаеве, Юрге, Беловском районе и Кемеровском муниципальном округе, - сообщили статистику в штабе.

Также на утро 14 октября выздоровели 99 пациентов, всего в Кузбассе за время пандемии вылечились 8 346 человек. Скончались 157 человек, в том числе, четверо за прошедшие сутки. На лечении находится 3 907 заболевших, еще 4 209 под наблюдением.

Коронавирус в Кузбассе