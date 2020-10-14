В Кузбассе изъяли из продажи опасное мясо Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе после проверки из продажи изъяли опасное мясо. Контроль качества продукции провел Роспотребнадзор.

Как рассказали в ведомстве, в третьем квартале было исследовано 296 проб мясной продукции на соответствие требованиям нормативных документов.

На наличие токсичных элементов (бензпирен, нитрозамины и другие) исследованы 65 проб мясных продуктов, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

По показателям пищевой ценности, массовой доли сухих веществ, содержания соли и другим исследовано 89 проб мясной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 1,1 процента. По микробиологическим показателям исследованы 142 пробы мясной продукции. Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составил два процента. Мясной продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по наличию антибиотиков, ГМО, по паразитологическим показателям, не выявлено.

- По результатам надзорных мероприятий должностными лицами Роспотребнадзора изъято из оборота 12 партий мясной продукции объемом 13 килограммов по причине несоответствия установленным требованиям, - сообщили в ведомстве.