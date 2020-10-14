В Новокузнецке несмотря на коронавирус проведут ярмарку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новокузнецке власти, несмотря на пандемию коронавируса, решили провести городскую продовольственную ярмарку. Она намечена на субботу, 17 октября.

Как сообщает мэрия, ярмарка пройдет на площади общественных мероприятий Центрального района города и будет посвящена Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Будет организовано более 70 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края, Кемеровской области, сельского хозяйства, торговли из Новокузнецка, Мысков, Осинников, Калтана, Прокопьевска, Киселевска, Междуреченска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, из Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского, Беловского, Кемеровского, Промышленновского районов, - сообщают власти.

Жители города на ярмарке смогут приобрести основные группы продовольственных товаров, а также непродовольственные - семена, изделия из верблюжьей шерсти, текстиль, постельное белье, унты, валенки, сувениры.

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