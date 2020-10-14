В Кузбассе потеплеет до +12 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погода на четверг, 15 октября. В регион придет потепление до +12 градусов.

Ночью по региону прогнозируется +1… +6 градусов, правда, местами будет холоднее - до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +7… +12. Будет дуть юго-западный ветер, ночью со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров, а днем он разовьет скорость 6-11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров. Прогнозируется облачная погода, ночь будет без существенных осадков, зато днем по северу области пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

В Кемерове 15 октября ночью ожидается +2… +4, днем воздух прогреется до +8… +10. Также будет дуть юго-западный ветер: ночью он наберет скорость 4-9 метров в секунду, а днем - 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров. Будет облачно, днем пройдет небольшой дождь.